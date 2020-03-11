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【疫市營商】莎莎網站即時開售日本製口罩・防護眼鏡

業界頭條 12:01 2020/03/11

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莎莎今日（3 月 11 日）繼續有網購口罩！莎莎在其 Facebook專頁公布，今日下午 1 時會在莎莎網站開賣日本製口罩及防護眼鏡各兩款。口罩售價為港幣 48 元起，有需要購買的朋友可留意。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

莎莎 Facebook 專頁公布，今日（3 月 11 日）下午 1 時會在莎莎網站開賣日本製口罩及防護眼鏡各兩款。口罩方面有 DR.C 日本製銀離子 + 5 濃度 4 層防霧口罩（3 個裝，16 x 9cm），每包售價為港幣 48 元，將發售 800 件，每人限購 2 件。規格方面是 BFE、VFE、PFE 過濾率均達 99%，4 層防護設計阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5 等，並且適合佩戴眼鏡的人士使用。

另一款口罩是 ACE N99 日本製口罩（5 枚裝，9.5cm x 17.5cm），每包售價為港幣 99 元，將發售 750 件，每人限購 1 件。當中宣稱比 N95 規格更高，可阻隔病毒飛沫、細菌、花粉、空氣、放射性污染侵害，而特殊靜電過濾層由 DR. Ronald A.Morse 研發。

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撰文 : 蘇家華

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 莎莎 肺炎 莎莎國際（00178）

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