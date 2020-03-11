保信慈善基金明日將會派發 20,000 口罩予有需要市民，這次更夥拍排隊訂位app（流動應用程式）THE GULU 採用手機派籌形式換領 10 個 Vital Medic 口罩，共有 2,000 個名額。

THE GULU 在 Facebook專頁表示，將在 3 月 12 日上午 9 時半開始經app派籌，是次公司接受截圖形式兌換，即當天可找代領者憑截圖籌號換領口罩，而領取口罩時間只限 3 月 12 日 11am-5:30pm，地點為香港筲箕灣道 212 至 214 號禮林大廈地下 2A 舖。

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▲ THE GULU在Facebook上的貼文

THE GULU 提醒，由於每日驗證有指定上限，大家可預先註冊，避免當日驗證線路繁忙令到無法成功註冊。領取連結

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：THE GULU Facebook