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【業界有情】旅行社贈20000口罩予長者 網上公布登記方法免排隊【附連結】

業界頭條 11:49 2020/03/11

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再有企業派發免費口罩予有需要長者助他們對抗新冠肺炎！領華旅行社將向 65 歲或以上長者派發 20,000 個口罩，並採用手機短訊及網上登記方式，免長者排隊。

領華旅行社在 Facebook專頁上表示，將於今日（ 3 月 1１ 日）下午 1 時在公司專頁公布登記連結，名額 4,000 個。成功登記者將以手機短訊通知，每人可獲得 5 個口罩，領取日期為 3 月 12 日 (星期四) 至 3 月 15 日 (星期日)。旅行社提醒，登記前請先準備長者卡號碼及手提電話號碼（換領時用）。

登記網址: http://bit.ly/2TYvadd

【相關文章】本土口罩廠 Yellowfactory 登場- 口罩原料已率先抵港

換領門市：
（1）旺角分行 旺角好景商業中心 2202 室
（2）灣仔分行 灣仔道 125 號國泰88商場 2 樓 S38
（3）荃灣分行 荃灣荃立方商場 1 樓 F28 號舖
（4）元朗分行 元朗嘉城廣場地下 G028 號舖
（5）大埔分行 大埔同秀坊 16 號後 A 舖
（6）觀塘分行 觀塘牛頭角道 300-302 號裕民中心一樓裕民薈 178 號舖

領華旅行社在Facebook上的貼文

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店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：領華旅行社 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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