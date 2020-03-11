愛心工程公司派發口罩! 每人可獲 5 個 3M 醫療級 Level 2 口罩

新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司在 FB 表示，今日 12 點將派發口罩。

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捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司表示，為應對疫情「唔係靚野唔敢派」，所以準備到一批美國直送，泰國制 3M 醫療級口罩派給有需要的人士。另外該公司亦會把口罩親自送去老人院或者其他有需要機構。

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派發詳情

3月11號 12:00 開始派籌 (200個名額)

3月11號 13:00-18:00可以憑籌取口罩一包(每包5個)

地址:火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈地下J室

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