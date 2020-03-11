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愛心工程公司派發口罩! 每人可獲 5 個 3M 醫療級 Level 2 口罩

業界頭條 02:54 2020/03/11

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新冠肺炎疫情持續，不少人仍需四出撲口罩。捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司在 FB 表示，今日 12 點將派發口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

捷勝亞洲鋁質玻璃工程有限公司表示，為應對疫情「唔係靚野唔敢派」，所以準備到一批美國直送，泰國制 3M 醫療級口罩派給有需要的人士。另外該公司亦會把口罩親自送去老人院或者其他有需要機構。

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愛心工程公司派發口罩! 每人可獲 5 個 3M 醫療級 Level 2 口罩

派發詳情

3月11號 12:00 開始派籌 (200個名額)
3月11號 13:00-18:00可以憑籌取口罩一包(每包5個)
地址:火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈地下J室

愛心工程公司派發口罩! 每人可獲 5 個 3M 醫療級 Level 2 口罩

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愛心工程公司派發口罩! 每人可獲 5 個 3M 醫療級 Level 2 口罩

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撰文 : 張文啟

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