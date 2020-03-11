【港產可重用口罩】鍾國斌港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。早前自由黨黨魁、紡織及製衣界鍾國斌指將會推出可重用的布口罩，如今該款布口罩經已面世，更獲得檢測認證，在清洗 60 次後仍能有效防菌。而鍾國斌在指出，已將口罩交付港大感染及傳染病中心總監何栢良，為該口罩進行防病毒測試。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

鍾國斌指這款可重用的布口罩，已獲得兩間國際認可檢測中心認證，在清洗 60 次後仍能有效防菌。而鍾國斌亦將口罩交付港大感染及傳染病中心總監何栢良，對方指民用沒問題，會就醫療方面給予建議，並交由對方驗證能否防病毒，期望兩周內會有結果。而首批將會生產 2 萬個口罩，並暫定約 $100 一個，現時主要向機構作集體訂購。

【相關文章】 網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.99/1 個

▲ 鍾國斌港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試

【相關文章】實惠售賣日製醫療級 4 層口罩 網店+指定分店同步發售

▲ 鍾國斌港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】