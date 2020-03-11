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【港產可重用口罩】鍾國斌港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試

行內熱話 01:42 2020/03/11

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新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。早前自由黨黨魁、紡織及製衣界鍾國斌指將會推出可重用的布口罩，如今該款布口罩經已面世，更獲得檢測認證，在清洗 60 次後仍能有效防菌。而鍾國斌在指出，已將口罩交付港大感染及傳染病中心總監何栢良，為該口罩進行防病毒測試。

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鍾國斌指這款可重用的布口罩，已獲得兩間國際認可檢測中心認證，在清洗 60 次後仍能有效防菌。而鍾國斌亦將口罩交付港大感染及傳染病中心總監何栢良，對方指民用沒問題，會就醫療方面給予建議，並交由對方驗證能否防病毒，期望兩周內會有結果。而首批將會生產 2 萬個口罩，並暫定約 $100 一個，現時主要向機構作集體訂購。 

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鍾國斌港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試

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鍾國斌港產布口罩可重用 60 次面世 將交付何栢良作病毒測試

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撰文 : 蔡宇軒

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