廁紙堆積如山 望市民幫手清紙 阿布泰 :「俾條路行吓!」

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升，連廁紙都被搶購一空。因此不少商戶都幫手入廁紙，AbouThai 阿布泰國生活百貨亦因而入了大量廁紙。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

AbouThai 阿布泰國生活百貨在 FB 表示，由於早前店方收到「求助」即時落單大量入貨廁紙，但現在卻少人到該店購買。店方指由於廁紙體積大，大家阻地方，所以請求大家幫手清廁紙。

【相關文章】 網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.99/1 個

該店出帖後，獲得 6 千多 Like，大部分網民也表示會幫手購買廁紙，可見香港人都是可愛的!

【相關文章】實惠售賣日製醫療級 4 層口罩 網店+指定分店同步發售

▲ 望市民幫手清紙 阿布泰 :「俾條路行吓!」

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】