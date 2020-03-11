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廁紙堆積如山 望市民幫手清紙 阿布泰 :「俾條路行吓!」

行內熱話 01:15 2020/03/11

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新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升，連廁紙都被搶購一空。因此不少商戶都幫手入廁紙，AbouThai 阿布泰國生活百貨亦因而入了大量廁紙。 

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 AbouThai 阿布泰國生活百貨在 FB 表示，由於早前店方收到「求助」即時落單大量入貨廁紙，但現在卻少人到該店購買。店方指由於廁紙體積大，大家阻地方，所以請求大家幫手清廁紙。

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 該店出帖後，獲得 6 千多 Like，大部分網民也表示會幫手購買廁紙，可見香港人都是可愛的!

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望市民幫手清紙 阿布泰 :「俾條路行吓!」

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 張文啟

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