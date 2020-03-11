【港產口罩】本土口罩廠 Yellowfactory 登場! 口罩原料已率先抵港

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升。香港愈來愈多公司自設廠房，計劃在本地生產口罩。稍早前，一間名為「Yellowfactory」的便開設了 facebook 專頁，更發帖表示，製造口罩的原材料已經抵港。

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Yellowfactory 在帖表示製造口罩的原材料及工廠已準備就緒，並感謝各方支持。帖文中共有 3 張相片，分別可看到廠房及口罩原材料，最後一張相片是無塵車間專用的厚岩棉夾芯彩鋼板。

不過暫時該口罩廠商未有透露何時會正式投入生產及開售口罩，僅表示會盡力製造可靠的本地產口罩。多一家港產口罩廠，對舒緩香港口罩荒絕對有正面幫助。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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