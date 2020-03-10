【附註冊連結】口罩工廠 Mask Factory 口罩賣 $1 一個 周三下午預售口罩 會員最後註冊機會

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。 本地口罩廠商「口罩工廠 Mask Factory」 表示，今批口罩將會在 3 月 11 日（周三）開售，但買家必須先成為會員，才可以獲編碼進入購買頁面，所以大家要把推最後註冊機會，才可以在開賣時成功買得口罩。未知口罩工廠有什麼口罩賣?售價又如何，可按此進入

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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