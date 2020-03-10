【疫市營商】商場平日人流回升 化妝服裝生意仍低迷・食肆排隊叫外賣

新冠肺炎疫情下市民避免外出，商場人流大減，但隨著疫情稍為受控，現時商場以至市面人流有所回升。旺角朗豪坊現在平日亦不少市民遊逛，但有商租戶指，人流的確回升但「旺丁不旺財」，離生意回復正常還有大段距離。

護膚品店「旺丁不旺財」



在朗豪坊售賣護膚品的林小姐表示，現時平日人流比起疫情初期確回升，但比起爆發疫情前仍有差距。她又指，現時平日人流回升相信是市民由 home office回復辦公室上班有關。不過即使商場人流回升，平日顧客主要是閒逛，真正顧客甚少。

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▲ 售賣護膚品林小姐指平日顧客都是閒逛較多，真正光顧的人並沒有太多。

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食肆平日等位情況再現



食肆經營環境則較「名店」佳。餐廳店長關先生指，現時人流的確比起早前增加，平日甚至會出現等位的情況。他笑言，就算是新冠肺炎市民都要吃飯，但現在仍有很多顧客外賣而不是堂食。

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