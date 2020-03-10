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【口罩保存】天氣潮濕擔心口罩防護力受影響？口罩防潮 2 步完成

行內熱話 19:11 2020/03/10

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新冠肺炎疫情持續，大部分市民仍然要每天戴上口罩出街，惟近日天氣潮濕，也令市民擔心存放在家中的口罩，會受潮而影響防護力。事實上，不少口罩都沒有獨立包裝，在潮濕天氣下，口罩遇潮的確較易令細菌繁殖和生長。有中學化學科科主任，就提出方法，可以妥善保存口罩。

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有「化學達人」之稱的順利天主教中學化學科科主任李偉瀚，早前接受 TOPick 新聞訪問時指出，可以透過以下方法妥善保存口罩。

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Step 1：把開封後的口罩，分批放進密實袋內。一般而言，每個密實袋可以放置大約幾十個口罩

Step 2：之後，把這些放了口罩的密實袋，存放在一些相對密閉的空間，例如抽屜，並於裡面放入吸濕器、防潮珠等。

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撰文 : 蔡子峰

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