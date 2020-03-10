【一文睇清】口罩工廠 Mask Factory 周三預售口罩! 網購香港製造本土口罩攻略

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升。香港本土口罩廠商「口罩工廠 Mask Factory」日前宣佈，將開售口罩。Mask Factory 表示，今批口罩將會在 3 月 11 日（周三）開售。以下將 Mask Factory 口罩的開售資料，歸納如下。

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早於 2 月 25 日，Mask Factory 已推出官方網站，開放予市民登記做會員，讓會員獲得第一手口罩開賣消息。如今，口罩工廠終於開售口罩，讀者可透過以下 FAQ 了解開售詳情。

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Q1：何時開賣？

A1：Mask Factory 口罩工廠的口罩，將於 3 月 11 日（周三）下午 5 時正開賣。

Q2：點先買到？

A2：首先要登記成為 Mask Factory 會員，然後藉電郵的 eNewsletter 邀請碼，登入 Mask Factory 網站【官方網站】購買口罩。官方特別提醒，不要公開邀請碼。

Q3：口罩價錢為多少？

A4：首批為特別紀念版，$20 元一盒，每盒 20 個，即平均 $1 一個口罩。其他選擇包括：B95 口罩為 $50 一盒（50 片）；P95 口罩為 $75 一盒（50 片）；B99 口罩為 $100 一盒（50 片）；P99 口罩為 $125 一盒（50 片）；V99 口罩為 $150 一盒（50 片）。

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Q4：是否有限購？

A4：有，每人限購一盒，及加一次保障計劃。

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Q5：何謂「保障計劃」？

A5：Mask Factory 推出的「全面保障計劃」，分 3 或 6 個月方案。根據官方所指，將於每月同一時間，把一盒 50 個由顧客指定的型號口罩，發貨送到指定地點。發貨地點只限香港，每人每月一盒。

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Q6：何時開放登記會員？

A6：早前已開放過會員登記，Mask Factory 表示，於口罩開賣會有 24 小時供市民登記做會員。惟記者在 3 月 10 日下午 5 時（即口罩開賣前 24 小時），亦未能在官網進行會員登記。官方指出，可以【按此】檢查會籍是否有效。

Q7：口罩規格為何？

A7：暫時，連同特別紀念版，Mask Factory 共提供 6 款規格的口罩，規格由低至高分別是：B95、P95、B99、P99 及 V99。詳細的口罩規格資料，可參考此網頁。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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