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【電車救星】本地研發太陽能充電系統 免電費快充電動車兼可賣電

業界頭條 18:52 2020/03/10

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近年電動車在香港越來越多，而充電位經常是爆滿，有部分車主選擇在車位自行安裝充電器。最近，有本地工程公司研發一套太陽能充電系統，不但可以為電動車充電，更可參加電力公司的賣電計劃，究竟有無著數呢？

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 今次推出這套系統的是雋能工程，主要是由太陽能車棚作三相供電，充電速度比一般 13A 家用電高 3 倍，最高可達 1,400 瓦太電力，造價約 HK$90,000，包括 10 塊太陽能板連基本安裝，以及申請上網電價，向電力公司賣電。

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若要為電動車充電，則要另加 HK$68,000，安裝 9,000 瓦電池轉換配件，以及電動車充電器。用途是在日間陽光充足時，將太陽能板產生的電力儲存，待汽車駛回車棚時可用自己生產的電力，注入電動車電池，達至免費充電力效果。據官方表示，按照目前公布的上網電價計算，只需 4 年後便能回本，往後便可享真正免費電力。

全套系統 HK$158,000 包括：
1）附設最小四塊太陽能板的太陽能車棚
2）一個單相混能轉換器，用於太陽能發電及13A 市電混轉供給電動車充電
3）一個儲電池，最小容量為9 千瓦； 
4）一個三相轉換器，把儲電池產生的直流電轉換供給電動車充電器 
5）一個控制器，用於電動車充電模式或電池充電模式互換 

查詢：2327 0428

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撰文 : 黃俊翔

車位 汽車 工程 太陽能 電費

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