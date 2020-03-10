【疫情商機】中國研發「防護鼻罩」吃飯避感染 病毒飛沫不會由口腔食道進入嗎？

新冠肺炎疫情持續，大家為防減染除佩載口罩外，更有人使用防護眼鏡，以防飛沫進入。最近，中國復旦大學附屬中山醫院新發明了「防護鼻罩」，只遮著鼻子，露出嘴巴，指可以方便醫護人員們用餐、飲水之用，同時亦有效減低醫護感染的風險，更指即將量產，以 1 天 1 萬個的速度生產，兼且正申請專利。

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之不過，中國網民對「防護鼻罩」就鬧多過讚，更直指是「除褲放屁」多餘的東西，質疑「嘴巴不也是會呼吸嗎？這真的有防護效果？」、「感覺脫褲子放屁，吃飯不張嘴，病毒難道對口腔不認識，非得走鼻子？」此外，更有中國網民指有物料生產鼻罩，不如正正式式生產口罩，直指是「無意義發明，不如多生產口罩」、「有材料和人力做成口罩不好嗎？」

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