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日本政府宣布禁止炒賣口罩 違者將罰款或判監 1 年

行內熱話 18:45 2020/03/10

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早前有報道，日本在新冠肺炎疫情下，即使已在 2 月 13 日發表就武漢肺炎的緊急對策中加強口罩生產量至每月 6 億個，可是市面上仍出現供不應求的情況，甚至有人炒賣口罩。因此日本政府決定修改《國民生活安定緊急措施法》相關政令，並宣布禁止炒賣口罩，違者將罰款 100 萬日元（約 HK$74,272）或判監 1 年的，法案將於 3 月 15 日實施。

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 日本《國民生活安定緊急措施法》的出現，是為應對當地物價暴漲和經濟異常情況，國家可限制一些日常生活不可或缺的物資買賣。這次禁止炒賣口罩的規例，可說是當地首次規定的，當中將於 3 月 15 日實施。市民如在藥妝店或網上購買家用、醫療用或工業用口罩後，再以超出購入價格的形式轉售，均屬違法炒賣口罩行為，違者將罰款 100 萬日元（約 HK$74,272）或判監 1 年。口罩廠商和批發商之間的正常企業交易，以及親朋好友之間，以不獲利為前提的交易，則不在此限。

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 到底日本政府會何時撤回禁止炒賣口罩管制？當市民生活不再受影響之時，管制就會有解除的一日，不過當地政府不排除日後有更多物品會像口罩一樣加入限制行列，例如消毒用品、尿片等。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 蘇家華

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