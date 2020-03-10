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台灣將推口罩實名制 2.0 計劃 主打網購便利店取貨

行內熱話 18:42 2020/03/10

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新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升。現時全球多地都採取口罩限購或實名制措施，確保市民有口罩可用，其中一個最早採取口罩實名制的，就是台灣。早前台灣行政院宣布將推口罩實名制 2.0 計劃，加設網上訂購途徑形式，方便上班一族購得口罩，並安排在便利店取貨。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為顧及上班一族未必有時間到藥房排隊購買口罩，因此將推口罩實名制 2.0 計劃會加設網上訂購，讓打工仔可以網購口罩，然後在便利店取貨，日後也可能加設取貨點的。至於運費將由市民自付，費用待定。當中口罩配額仍為不變，成人及小童可在 7 天內分別購得口罩 3 片及 5 片。

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醫療整備官羅一鈞稱，目前當地醫療口罩產量持續增多，預計本星期的口罩日產量為 920 萬片，下星期口罩日產量更可達 1 千萬片。雖然口罩日產量是有所提升，但當局仍見市面上仍存在對口罩的需求，故此研究口罩實名制 2.0 計劃，讓市民更容易購買口罩，而技術團隊會於今天（3 月 10 日）進行網購壓力測試，看看不同情況下的網購狀況為何，例如有大量市民同時上網買口罩，又或者期間會否 hang 機等。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 蘇家華 |

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