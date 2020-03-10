【附購買地址網址】實惠即時售賣日製醫療級 4 層口罩 網店+指定分店同步發售

新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升。Pricerite 實惠今晚售賣醫療級 4 層口罩。

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Pricerite 實惠表示， 3 月 10 日晚上 6 時將在指定門市及網店同步發售日本製 HOGY 醫療級 4 層口罩 3 片裝。這次發售每人限買 3 包，先到先得，售完即止。



日本製 HOGY 醫療級 4 層口罩 (3片裝)

- 4 層過濾，阻擋99%飛沫、花粉及灰塵

- PFE、BFE 99% 認證

- 全新形狀側翼，防止病毒從口罩兩側入侵

- 柔軟耳繩，不會勒住雙耳

- 售價 $39

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【實惠網店】

Pricerite 實惠網店：https://bit.ly/2TWrjNC

（150包，每人限買3包）



【指定開售分店】

Pricertie實惠分店：元朗、銅鑼灣、北角、MegaBox、青衣、沙田、葵芳

（每間150包，每人限買3包）,旺角創興（120包，每人限買3包）



SECO by Pricerite 分店：馬鞍山新港城、 將軍澳popcorn（每間90包，每人限買3包）

Pricerite 實惠門市地址資料： https://bit.ly/39zSEvV

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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