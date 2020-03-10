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【附購買地址網址】實惠即時售賣日製醫療級 4 層口罩 網店+指定分店同步發售

業界頭條 17:55 2020/03/10

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新冠肺炎疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升。Pricerite 實惠今晚售賣醫療級 4 層口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Pricerite 實惠表示， 3 月 10 日晚上 6 時將在指定門市及網店同步發售日本製 HOGY 醫療級 4 層口罩 3 片裝。這次發售每人限買 3 包，先到先得，售完即止。

日本製 HOGY 醫療級 4 層口罩 (3片裝)
- 4 層過濾，阻擋99%飛沫、花粉及灰塵
- PFE、BFE 99% 認證
- 全新形狀側翼，防止病毒從口罩兩側入侵
- 柔軟耳繩，不會勒住雙耳
- 售價 $39

【相關文章】 網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.99/1 個

【實惠網店】

Pricerite 實惠網店：https://bit.ly/2TWrjNC
（150包，每人限買3包）

【指定開售分店】
Pricertie實惠分店：元朗、銅鑼灣、北角、MegaBox、青衣、沙田、葵芳
（每間150包，每人限買3包）,旺角創興（120包，每人限買3包）

SECO by Pricerite 分店：馬鞍山新港城、 將軍澳popcorn（每間90包，每人限買3包）
Pricerite 實惠門市地址資料： https://bit.ly/39zSEvV

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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