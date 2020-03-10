【疫市營商】疫情料快受控出境旅遊復甦？本港旅行社：不敢預計未來市況

新冠肺炎肆虐，多國採取限制旅客入境的措施，疫情下出國人數大減，導致旅遊等相關行業生意大跌。有業界人士指，現時本地出境團大減，由於疫情開始在歐洲爆發，對於未來的出團數目會否回升未能預計。

疫情受控後旅遊業生意料回升



中國旅遊網站攜程早前發表《2020目的地旅遊復甦指數》，透過大數據平台「旅行觀察家」對數百個目的地進行「復甦得分值」統計，助政府制定有效政策協助旅遊業。數據顯示，隨著疫情逐步受控和緩和，旅遊行業經歷低谷後，會隨著疫情控制開始平穩回升，加上隨著內地「五一勞動節」、暑假等傳統旅遊旺季來臨，旅遊行業生意會得到增長。攜程 CMO 孫波表示，已經有超過 40 個國內目的地複蘇指數超過 50，顯示有回暖跡象。

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▲ 韓國屬疫情打擊旅遊業下的「重災區」。

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本地旅行出團數量大減



報告除了發表各地的復甦指數外，還公布了中國旅客在網上經常搜尋的旅遊關鍵字。當中日本成為旅客的「心頭好」，而 新加坡、意大利、英國等都成為中國旅客 熱門的旅遊目的地。

另一邊廂，港人似乎因疫情而減少旅遊。有本地旅行社負責人指，現時本港出境團數目大減，主要是因為各國採取 14 日的隔離措施，變相可能會令行程縮短，因而不少港人都暫時取消旅遊。至於未來出境旅遊經營環境，她認為疫情還未受控，不敢預計情況。除了日本、韓國等「重災區」，現時歐洲多國疫情嚴重，恐怕到歐洲旅遊的港人將減少。

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Photo：pixabay、何志衡