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【疫市營商】直擊masHker本土好罩預售口罩 1分鐘派完2萬籌

業界頭條 13:47 2020/03/10

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SME.hket早前報道，本地社企品牌 masHker 本土好罩會在今日（3 月 10 日）下午 1 時在網上預售口罩，而每位拿到網上籌的市民，可選擇購買「買二捐一」（顧客買 2 盒給自己，masHker 本土好罩額外捐 1 盒）或「買四捐二」（顧客買 4 盒給自己，masHker 本土好罩額外捐 2 盒）套裝，傳達助人自助理念，預計 4 月底出貨。到底今日 masHker 本土好罩預售情況為何呢？

社企品牌 masHker 本土好罩在 3 月 10 日下午 1 時在網上預售口罩，派發籌數為 2 萬張。當進入領籌網址後，就可以輸入電郵登記，然後系統就會即時顯示是否成功獲得籌號。雖然記者已在 1:00:27pm 成功進入領籌網址並輸入電郵，並於 1:00:32pm 等候派籌結果。可是派籌結果不似預期，在 1:01:09pm 收到「沒有成功登記」的結果。

記者已在 1:00:27pm 成功進入領籌網址並輸入電郵。

於 1:00:32pm 等候派籌結果。

可是派籌結果不似預期，在 1:01:09pm 收到「沒有成功登記」的結果。

至於各位成功獲得籌號的朋友，記緊等待購買連結及購買碼的電郵，因為要進入購買連結，並以購買碼完成交易，方為成功預訂。當預訂成功後會收到電郵通知。

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撰文 : 蘇家華

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