【疫市營商】電腦零售逆市價量齊升 網店生意尤其暢旺

新冠肺炎疫情下香港市面生意淡靜，惟電腦零售似乎未受大影響旺，有店舖營業額錄微升。有電腦店東主指出，網店在是次疫情下成為風潮，未來可能成為科技產品零售新趨勢。

「飛馬電腦」業務主要是代客組裝電腦，網店與實體店業務比為 9:1 ，創辦人余卓羲指，現時因應疫情，很多打工仔仍留家工作，對電腦需求直線上升，帶旺電腦行業。據他跟行家、供應商的反饋，近期電腦行業整體營業額皆上升 10 %，網店營業額更好。他又指，現時有更多人願意嘗試網購，大眾的接受程度提高，有望成為新一代風潮。現時不僅電腦，很多行業的網店營業額亦在疫情下錄得升幅。

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余卓羲續稱，近期有不少客人向他查詢筆記簿型電腦的售價，相信是想用以處理文書工作，上月更突然有批客人在網店訂購價位較高的電腦，情況罕見。他解釋：「可能這些客人本身比較有錢，平時經常外出無時間購物，對買電腦需求低，現在因為疫情而要留在家中，用電腦機會大增，便決定買部性能較佳的電腦。」

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新冠肺炎疫情有利亦有弊，由於內地工廠停工，部份電腦零件缺貨，例如顯示卡、電腦主機版等代替品少的貨品，大廠停產來貨價便會升，所以肯定看緊市場，提早入貨。現時一部電腦整體而言來貨價格升近 5% ，若然一部電腦要港幣 10,000 元的話， 5% 便要 500，對業務來說並非小數目，他說：「不過，現在工廠復工，深水埗電腦商場人流亦開始回升，可以說電腦行業正在進一步復酥。」

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