【附參加詳情】房屋交易網贈5000口罩 店方Facebook公布詳情

再有企業向有需要人士派發免費口罩對抗新冠肺炎！香港 591 房屋交易網將於明日（3 月 11 日）下午 3 時於公司的 Facebook專頁公布詳情，總共派出 5,000 個口罩，名額 200 個，公司更非常貼心地以郵寄方式送出口罩，減少市民外出受感染病菌的機會。

香港 591 房屋交易網在 Facebook專頁上表示，公司會送出 5,000 個口罩，名額 200 個，每份口罩會有 5 個日本三次元立體口罩及 20 個印尼 99% BFE口罩。另外，公司會以郵寄方式送出口罩，費用全免。 參加和參加方法詳情可按此進入。

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▲ 香港591房屋交易網將於明日公布領取口罩詳細

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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Photo：香港591房屋交易網 Facebook