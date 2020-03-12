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【附參加詳情】房屋交易網贈5000口罩 店方Facebook公布詳情

業界頭條 00:21 2020/03/12

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再有企業向有需要人士派發免費口罩對抗新冠肺炎！香港 591 房屋交易網將於明日（3 月 11 日）下午 3 時於公司的 Facebook專頁公布詳情，總共派出 5,000 個口罩，名額 200 個，公司更非常貼心地以郵寄方式送出口罩，減少市民外出受感染病菌的機會。

香港 591 房屋交易網在 Facebook專頁上表示，公司會送出 5,000 個口罩，名額 200 個，每份口罩會有 5 個日本三次元立體口罩及 20 個印尼 99% BFE口罩。另外，公司會以郵寄方式送出口罩，費用全免。 參加和參加方法詳情可按此進入

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香港591房屋交易網將於明日公布領取口罩詳細

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

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【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：香港591房屋交易網 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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