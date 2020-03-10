【疫情復工】口罩眼罩足夠保護？辦公室衣著才是「致命傷」

隨著不少企業陸續取消「在家工作」（home office）模式，上班族亦要回到辦公室工作。在新冠肺炎肆虐下，除了口罩、眼罩成為外出必備的防疫用品外，辦公室衣著絕對不應忽視，由上至頭髮下至鞋類需要留意，尤其門口接待員、客戶服務等經常要面對同事和陌生人的職位。

（1）戴帽

如公司許可，員工可以戴上帽子減少頭髮沾到病毒的機會。

（2）束起頭髮

長髮的員工可考慮束起頭髮，女士可以參考「大腸防疫頭」(即是將頭髮集中梳起，綁成馬尾後將馬尾用繩子再纏著)，而頭髮較長的女士亦可以綁「丸子頭」，減少頭髮觸碰及被病毒黏附的機會。如果想轉換新髮型，甚至可以剪個通爽的短髮！

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▲ 「大腸防疫頭」(即是將頭髮集中梳起，綁成馬尾後將馬尾用繩子再纏著)

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（3）配戴眼鏡或平光鏡

病毒可經飛沫或病毒微粒傳播，並有機會透過眼的虹膜令人感染，因此配戴眼鏡或平光鏡可有效減低病毒經由眼睛傳播的風險；但最有效的方法還是避免用手觸摸眼睛。

（4）改穿風褸

選擇外套方面，盡可能以防水物料為主，回家後可直接噴上酒精消毒；風褸亦是疫情下的「理想衣著」，因其材質不易被病毒依附。

（5）避免穿上毛冷材質的衣物

絨毛、毛衣等材質的衣物表面細少面積較多，較大機會黏附細菌或病毒。此外，樽領衣物可免則免，因為衣領穿過頭及眼睛時容易受到感染。

▲ 毛衣等材質的衣物較大機會黏附着細菌或病毒

（6）避免穿露腳趾鞋

有些打工仔可能會在辦公室換上一對較通爽或舒適的鞋子工作，例如拖鞋，但這類露出腳趾的鞋類應盡量避免，以免將腳面沾到的病毒帶回家。

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