華潤堂售日本 iimono成人口罩 50 個盒裝 連消毒噴霧濕紙巾套裝價 $130

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。華潤堂今日售賣防疫口罩套裝。

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華潤堂在 FB 表示，今日售賣防疫口罩套裝，只售$130 (價值$209.8)。

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-私+呵護酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支，價值$99.8

-日本直送Elleair除菌濕紙巾32片1件，價值$30

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這套裝在指定 56 間分店有售，詳情按此瀏覽。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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