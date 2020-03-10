SaSa 莎莎網站防疫產品預告 日本Fitty 口罩7個裝平售$29.9

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。SaSa 莎莎網站今日售賣防疫產品及口罩。

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防疫產品及口罩將於今日下午一時正式於莎莎網發售,HK$300 享免運費﹔購買 HK$600 升級莎莎網 VIP，升級後正價商品95折（個別產品除外，口罩及口罩套裝亦不參與95折）

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當中最抵買是日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝，只售HK$29.9/包。

日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝規格

-獨立包裝

-立體3層式無紡布過濾，大小:16.5cm x 9cm

-阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等。

售價： HK$29.9/包（不可與VIP優惠同時使用）

-是次將發售1800件，每人限購2⃣件，售完即止。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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