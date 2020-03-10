  • 22°C
香港時間 : 2020310日 (二) 09:40
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

SaSa 莎莎網站防疫產品預告 日本Fitty 口罩7個裝平售$29.9

業界頭條 09:11 2020/03/10

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。SaSa 莎莎網站今日售賣防疫產品及口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

 防疫產品及口罩將於今日下午一時正式於莎莎網發售,HK$300 享免運費﹔購買 HK$600 升級莎莎網 VIP，升級後正價商品95折（個別產品除外，口罩及口罩套裝亦不參與95折）

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

當中最抵買是日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝，只售HK$29.9/包。

日本Fitty 絲柔成人口罩7個裝規格
-獨立包裝
-立體3層式無紡布過濾，大小:16.5cm x 9cm
-阻隔飛沫、花粉、塵埃、PM2.5等。
售價： HK$29.9/包（不可與VIP優惠同時使用）
-是次將發售1800件，每人限購2⃣件，售完即止。

 【相關文章】平售日本製三次元,超快適口罩 現金價 $38 包

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七包 

>>>莎莎網站會員登記和直購連結方法，可按此瀏覽。

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

莎莎網站登記和直購連結方法，可按此瀏覽。

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【附直購連結】莎莎 Sasa 公布周二網購口罩方法 直入莎莎網站「網上排隊」攻略（有片睇）
2020/03/09
【附直購連結】莎莎 Sasa 公布周二網購口罩方法 直入莎莎網站「網上排隊」攻略（有片睇）
HKTVmall 港產口罩終於有聲氣！ 符合 ISO 標準無塵車間準備就緒（有片睇）
2020/03/09
HKTVmall 港產口罩終於有聲氣！ 符合 ISO 標準無塵車間準備就緒（有片睇）
【港產口罩】小店執笠倉都整口罩生產線 老闆直言：我地連工廠妹都做埋
2020/03/09
【港產口罩】小店執笠倉都整口罩生產線 老闆直言：我地連工廠妹都做埋
口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩 附口罩規格和購買方法
今日
口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩 附口罩規格和購買方法
【附預購網址】本土好罩 masHker 今午網上預售口罩 香港製口罩開賣詳情 FAQ
今日
【附預購網址】本土好罩 masHker 今午網上預售口罩 香港製口罩開賣詳情 FAQ
疫情 口罩 莎莎 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

華潤堂售日本 iimono成人口罩 50 個盒裝 連消毒噴霧濕紙巾套裝價 $130

下一篇文章

【附預購網址】本土好罩 masHker 今午網上預售口罩 香港製口罩開賣詳情 FAQ
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
【一文看清口罩供應】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購最新免炒價平價口罩供貨免費派詳情 【即日不斷更新口罩供應】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹