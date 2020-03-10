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【附預購網址】本土好罩 masHker 今午網上預售口罩 香港製口罩開賣詳情 FAQ

業界頭條 02:20 2020/03/10

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。本地社企品牌「masHker 本土好罩」早前預告，將於今日 3 月 10 日（周二）在網上預售口罩，而口罩預計最快 4 月底出貨。本土好罩 masHker 早前已公佈會推出港人「買 2 盒捐 1 盒」的慈善計劃，而在預售前，這家口罩廠也公佈更多細節，並以 FAQ 形式為市民逐一解答。 

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 未睇 FAQ 前，當然想知官方公佈的預售網址及預售時間，如下：
預售領籌網址：https://www.mashker.com/ 【按此】
預售日期及時間：3 月 10 日下午 1 時

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

 【官方同時公佈口罩登記 6 部曲】
1. 登入領籌網址
2. 輸入電郵登記
3. 耐心等待結果
4. 成功獲得籌號
5. 等待購買連結及購買碼的電郵
6. 進入購買連結並以購買碼完成交易

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝 

Q1：預售名額有多少？
A1：masHker 本土好罩首天預售會有 2 萬張網上籌。

Q2：每人最多可購買多少？
A2：每個拿到網上籌的市民，可選擇「買二捐一」（顧客買 2 盒給自己，masHker 本土好罩額外捐一盒）或「買四捐二」（顧客買 4 盒給自己，masHker 本土好罩額外捐 2 盒）。換言之，上限是每人「買四捐二」，即自己最多得到 4 盒共 204 片口罩。

Q3：預售價格為多少？
A3：若是「買二捐一」的話，售價為 $248，即已包括 2 盒口罩（共 102 片）自用，而 masHker 本土好罩會捐一盒。

Q4：每盒口罩有多少片？
A4：masHker 本土好罩的口罩每盒為 51 片，公司是希望傳承「+1 分享」精神。

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七

Q5：口罩生產規格是？
A5：根據masHker 本土好罩指出，口罩屬一次性三層過濾防護醫用口罩，白色，香港製造。符合 EN 14683 Type II 醫用口罩標準，細菌過濾率 >99%，有效阻擋細菌穿透。壓差<29.4Pa/cm2，透氣度高，呼吸暢順。內外層聚丙烯（PP）不織布抗菌處理。在生產完成後，會送檢作最後測試。三層構造分別是：外層為聚丙烯（PP）不織布，具防潑水功能；中層是融噴（Melt Blown）不織布，有效過濾細菌；內層是聚丙烯（PP）不織布，無過敏反應。口罩尺寸為 17.5cm x 9.5cm。

Q6：會預售童裝口罩嗎？
A6：不會。現階段只預售成人裝口罩。masHker 本土好罩會積極考慮，看能否做些甚麼。

Q7：masHker 本土好罩會捐口罩予哪些團體？
A7：masHker 本土好罩已聯繫了復康力量、香港認知障礙症協會及香港病人組織聯盟，旗下將有 45 間本港病友組織直接受惠，當中包括小朋友與罕見病患者。待捐贈後，masHker 本土好罩會跟大家詳細匯報。

Q8：如果顧客有自己屬意的慈善團體，可不透過 masHker 本土好罩捐贈嗎？
A8：masHker 本土好罩暫時未能作出此安排。

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Q9：為何設定 4 盒為購買上限？
A9：masHker 本土好罩是根據一個三人家庭運估需要，期望可解燃眉之急。希望以此上限能謁更多人受惠。

Q10：付款方法及送貨方式是甚麼？
A10：masHker 本土好罩接受 Visa 及 Master 信用卡、FPS 轉數快、PayMe、Apple Pay 及 Google Pay 付款方式。送貨方式方面，顧客可選擇：親身到位於葵興的口罩廠提取，或選擇順豐到付或順便智能櫃。

Q11：會預上網絡擠塞問題嗎？
A11：masHker 本土好罩表示，跟創新技術支援團隊合作，透過他們的獨特系統，能應付短時間大流量的網站，處理百萬人流，讓顧客可輕鬆排隊登記。

Q12：預計何時出貨？
A12：據官方於 3 月 9 日表示，預計出貨日期為 4 月底，如因任何原因未能於 4 月 30 日開放領取，將提早透過顧客所提供的電郵地址通知，並於Facebook 專頁「masHker本土好罩」再作提醒。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 沈穎廉

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