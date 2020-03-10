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【登記成會員】口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩 附口罩規格和購買方法

業界頭條 17:11 2020/03/10

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【口罩工廠開賣】新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。Mask factory 口罩工廠在 FB 上宣布，將在 3 月 11 日正式開賣港產口罩。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Mask Factory 口罩工廠決定於 3/11，即本星期三下午五點正式開售口罩。三月更首推 special edition 特別版口罩，只售 20元/20個一盒（平均一元一個口罩）。此版本為 3 層設計，細菌過濾達 95%。

口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

口罩工廠今次更推出全面保障計劃（3或6個月），廠方會於每月同一時間把一盒 50 個的指定型號產品，發貨送到買家指定地點，讓買家不用再和別人爭口罩和買貴口罩。但因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

如果大家未仍未加入成口罩工廠的會員，就是快快加入。因為口罩工廠會透過 eNewsletter 發出邀請碼，屆時買么可以用邀請碼登入我們的網站，即可購買！數量有限售完即止！

如果大家未知道自己是否成為會員，可按此查詢。如果未成為會員，請不時瀏覽官網，因廠方透露會 3 月 10 日下午 5 點左右開放會員註冊系統。

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七

開賣口罩規格全覽:

型號：B95

過濾層具備原產地以 ASTM：F2101-01 規格測試之報告，細菌過濾達99%

口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩

型號：B99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 BFE99 之證書

(BFE>99% 細菌過濾達大於99%) 接近全面過濾3微米或以上的微粒

口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩

【相關文章】網購集運商發售土耳其外科口罩! 平均 $2.9/1個

型號：P95

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 PFE95 之證書

(BFE+PFE>95% 顆粒過濾率99%) 可過濾細菌和微粒 0.1 微米

口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩

【相關文章】潮玩百貨店平售日本製口罩 現金價 $38包 

型號：P99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 PFE99 之證書

(BFE+PFE>99% 顆粒過濾率99%) 可過濾細菌和微粒 0.1 微米

口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩

型號：V99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 VFE99 之證書

(BFE+PFE+VFE>99% 病毒過濾率 99%)防護效果最好，可過濾細菌、微粒和病毒 0.1 至 5 微米

口罩工廠 Mask factory 3月購買．3月發貨! 3/11 開賣最平 $1 一個口罩

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 張文啟

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