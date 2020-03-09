【反炒價】日本激安之殿堂為防口罩被炒賣出絕招! 買第二包起索價 9999 円

新冠肺炎（武漢肺炎）正在全球爆發，口罩成為各國人民日常出門的必需品，而繼香港早前出現過的「搶口罩潮」後，日本同樣面對口罩短缺的問題，而近日有日本網民則發現在這個瘋搶口罩的時期，激安之殿堂竟然沒有為口罩設限購，但卻以另類方法限制市民大量囤積口罩，非常有意思！

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從日本網民上傳至 Twitter 的照片可見一包七個的三次元口罩僅售 298 日元（未連稅，即約 HK$22.5）可謂非常便宜，而且更沒有限購，令人非常容易想大手買入。不過只要細心一看，價錢牌下方卻以紅底白字寫上「第二件起則需 9999 日元（未連稅，即約 HK$756）一包」，與購買一包的價格相差了 33 倍有多！而拍攝此照片的網民則大讚激安之殿堂的新穎銷售方式。

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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