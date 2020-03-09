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【港產口罩】小店執笠倉都整口罩生產線 老闆直言：我地連工廠妹都做埋

業界頭條 23:21 2020/03/09

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少企業及團體都搞香港製造的口罩生產線。除了各大企業及政黨之外，有文具店也參與這場「抗疫之戰」生產口罩。近月經常有出售口罩的東方文具，經其中一個 Facebook 專頁「小魔怪 Little Monster」宣佈，將會建立口罩工廠，自製口罩。

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 「小魔怪 Little Monster」專頁 3 月 9 日出帖貼出 2 張口罩機的相片，並指「你地明唔明過去個半月，我哋兩公婆（這裡指老闆及老闆娘）不斷地入口罩，賣口罩￼￼￼￼，然後仲抽出極多時間￼￼傾口罩工廠￼￼￼，到底係幾咁忙碌嘅一件事情，但係，媽咪呀！我地得咗！」言下之意，是東方文具將會生產口罩。樓主又表示，店方不是財雄勢大，亦肯定成品不會是最平，但有心就言出必行。

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

帖子最後又補充：「幾年前創立執笠倉嘅時候我同自己講￼￼￼￼￼，我要做雜物女王，今日口罩生產線終於成功就嚟上線，以後請俾個新朵我。」￼￼（編按：東方文具老闆娘亦是執笠倉創辦人）

最後的 hashtag 更寫上「#之前入貨500萬個口罩」、「#以後係生產500萬」、「#￼￼￼￼￼￼￼￼萬分感謝我哋嘅團隊￼」。暫時未知是否暗示會生產 500 萬個口罩。

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【港產口罩】小店執笠倉都整口罩生產線 老闆直言：我地連工廠妹都做埋

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【港產口罩】小店執笠倉都整口罩生產線 老闆直言：我地連工廠妹都做埋

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡子峰

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