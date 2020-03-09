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HKTVmall 港產口罩終於有聲氣！ 符合 ISO 標準無塵車間準備就緒（有片睇）

業界頭條 22:42 2020/03/09

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HKTVmall 早在 2 月初，已由王維基親自帶隊前往台灣，成功採購口罩機，至 2 月中亦有口罩原材料到港。不過，其後再沒有太多 HKTVmall 自家生產口罩的消息。終於，今日 HKTVmall Facebook 專頁為大家帶來好消息，HKTVmall 表示，用以生產口罩的無塵車間，已準備好了。 

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 HKTVmall 可以說是首批表示會在香港生產口罩的企業，當時政府仍未公佈資助企業設定口罩生產線的政策。而 HKTVmall 在 2 月公佈已成功採購口罩機時，正值香港最缺乏口罩的時期。及後，越來越多企業、團體宣佈會設立港產口罩生產線，部分更已開始預購，惟 HKTVmall 的步伐則似乎變慢了。但如 HKTVmall 專頁小編所言：「人生如馬拉松，最緊要跟隨自己節奏挑戰自我。」原來，HKTVmall 團隊並未有停下來，在等候口罩機期間，正準備其他工作。

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今日 HKTVmall 公佈，完於預備好無塵車間。HKTVmall 表示，無塵車間於上週末完成檢測，係符合 ISO 14644-1 標準，ISO 8 嘅無塵車間，兩星期後就有證書。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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撰文 : 沈穎廉

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