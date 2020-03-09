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【搶口罩必睇】莎莎 Sasa 公布周二網購口罩方法 直入莎莎網站「網上排隊」攻略（有片睇）

業界頭條 22:19 2020/03/09

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。早前曾經常在實體店發售口罩的美妝連鎖店莎莎（Sasa），上周就預告，會於本周在網上平台發售口罩。今天，莎莎公佈，將於 3 月 10 日，周二 於莎莎網發售口罩，並於 Facebook 專頁放發短片，教大家如何在網上購入口罩。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

莎莎指出，口罩及其他防疫產品將於 3 月 10 日星期二下午 1 時，在莎莎網【按此】發售。莎莎建議大家提前註冊，購物滿 $300 即可享免運費，若不夠 $300 就需要支付 $65 運費。不過，莎莎暫時未公佈明天發售的防疫產品詳情，但就有提供網上教學，教大家如何網購。

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

莎莎網購註冊教學

Step 1：於口罩開賣前，到莎莎的 Facebook 專頁，留意最新的帖子，屆時會附上購買連結。

Step 2：點擊連結後，會跳到莎莎網站，隨即見到「網上排隊」的版面。版面上，會看到輪在前面的人數、等候時間，或口罩是否已賣完的訊息。

Step 3：若不慎離開版面，只要在 5 分鐘內重新進入，就不需要重新排隊。

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝 

Step 4：輪到你後，就會進入網站，大家可以把心儀產品加進購物車。

Step 5：完成選購後，就可填寫收貨地址、付款資料等。提交訂單後，就會收到訂單編號，完成交易。提提大家，防疫產品不設退款及退換。

 
【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七

 

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 沈穎廉

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