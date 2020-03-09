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【疫市營商】日本丸屋藥妝店登陸香港 消費滿50元做會員送口罩

業界頭條 22:05 2020/03/09

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有指來自日本的藥妝店 MARUYA 丸屋首度登陸香港，並於上水新康街 52 號開設旗下首間香港分店；在新冠肺炎疫情影響下，少不免要諗計推廣增加生意。MARUYA 丸屋藥妝店專營日本藥妝及日用品，因此大家可在此搜羅各式各樣的藥妝、零食及日用品，且香港分店將會與日本同價，簡直同去日本一樣呢！

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

現時 MARUYA 丸屋更推出開幕優惠，只要消費滿港幣 50 元，並登記成為丸屋會員的話，即可免費獲贈三層外科口罩（成人裝或中童裝）其中一款乙個。口罩先到先得，送完即止。  

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個) 

日本丸屋藥妝店登陸香港 消費滿 ＄50 做會員送口罩

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝 

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蔡宇軒

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