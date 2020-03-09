【附直購連結】醫護商賣美國 CROSSTEX Level 3 醫護級口罩 售 $250 一盒

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。今次關愛醫護 V-Care 搵到美國 CROSSTEX 口罩。

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關愛醫護 V-Care 在 FB 表示，剛搵到美國 CROSSTEX 口罩，有 2 款規格，售價同為 $250。

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CROSSTEX 口罩規格

-LEVEL 2 (中國製造) / LEVEL 3 (美國製造)

-LEVEL 2 (50個/盒) / LEVEL 3 (40個/盒)

-兩款是非獨立包裝

-顏色隨機

-LEVEL 2 / 3 都是貨到隨機派發

-$250/盒 (LEVEL 2 / 3),無限購

-預計到貨日期：27/3 左右

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