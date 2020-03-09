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【業界有情】火鍋店贈2000份抗疫用品 內附口罩・消毒凝露

業界頭條 20:30 2020/03/09

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新冠肺炎疫情似緩和一下，但（合理價）口罩也不是很容易買到，有火鍋店繼續捐贈口罩抗疫用品幫市民。「火鍋撚」（Hot Pot Land）送出 2,000 份抗疫用品，每份有越南 4 層口罩共 8 個，以及韓國 EWE 便攜裝殺菌消毒凝露 8 片。

火鍋撚在其 Facebook專頁表示，早前已將首批 250 盒共 12,500 個口罩透過其他團體捐贈予基層有需要人士；剛剛運到 320 盒共 16,000 個口罩以及 16,000 片 EWE 消毒凝露會透過火鍋撚 Facebook專頁送出。

【相關文章】一文看清口罩售價：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買少價貴貨【不斷更新】

有關步驟為：
1) 讚好火鍋撚Facebook專頁
2) 留言一句為香港人打氣的說話 
3)「Share」相關帖「同路人」

完成以上步驟，即刻影低打氣留言並在 inbox 通知火鍋撚Facebook專頁，首 2,000 名 inbox 的參加者，火鍋撚會回覆有關換領編號及領取詳情。截止日期為 2020 年 3 月 11 日（星期三）晚上 11 時 59 分。

領取日期：
2020 年 3 月 13 日及 3 月 14 日（星期五及六）
領取時間：
中午12時至下午5時正
領取地點：
旺角火鍋撚總店（旺角染布房街 6 號地下，旺角港鐵站 E2 出口）

每位參加者只限登記一次、名額只限 2,000 名、不設寄貨安排，以及火鍋撚保留是次活動之最終決定權。

店方可能更改派發詳情或時間，詳情請向店方查詢。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

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撰文 : 張文啟

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