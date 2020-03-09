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【好人好事】汪明荃汪阿姐為前線醫護訂購防疫用品 稱略盡綿力被 Like 爆

行內熱話 18:51 2020/03/09

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。雖說近來口罩的供應量有見上升，不過前線醫護人員的防疫裝備仍然不足，所以有「阿姐」之稱的汪明荃，就訂購了一系列的防疫用品，包括口罩、酒精消毒搓手液、消毒濕紙巾等送給前線醫護人員，非常有心。

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阿姐日前在其 Instagram 上上傳短片，片中可見多箱用尼龍繩包裝的紙皮箱，上面分別貼上口罩、消毒洗手液等字眼，而阿姐亦在片中指「在很多地方，口罩是有錢也買不到，我們也訂了一些，不過寄不到來。現在這裡有數百個，我決定先和其他防疫用品一併捐出來給前線醫護人員，希望可以盡一點力，祝各位身體健康！」

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 而片段上傳後，不少網民都紛紛留言大讚：「Liza 姐好有善心，醫護人員收到一定好開心！祝愿大家身體健康，平平安安」、「睇到咁多物資捐贈好暖心。Liza 姐好嘢！」

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汪明荃汪阿姐為前線醫護訂購防疫用品 稱略盡綿力網民 Like 爆

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汪明荃汪阿姐為前線醫護訂購防疫用品 稱略盡綿力網民 Like 爆

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撰文 : 徐慧兒

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