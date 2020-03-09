【附購買詳情】潮玩百貨店平售日本製口罩 現金價 $38包起

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。今次 DEPT. 潮玩百貨店在 FB 表示， 預售多款日本製口罩 。

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DEPT. 潮玩百貨店在 FB 中預告，將開售多多款日本製口罩 ，售價由 $38 起，詳情如下:

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Unicharm 超快適

發售日期：3月10日 (二）

發售時間：13:30

Kowa 三次元

發售日期：3月11日 (三）

發售時間：13:30 （在發售貼下留言）

注意店方會在以上時間發出新購買貼子，買需要按店方指示進入購買，大家要注意店方最新公告。

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口罩售價：

4枚入 $38/包

5枚入 $47/包

-全日本製造 4/5枚入

-99% BFE/PFE/VFE

-除正常175mm,還有小童/小面女士 145mm* 90mm

-Ag+ 銀系抗菌過濾層(三次元）



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其他注意事項

-每人最多限購合共 2 包，有小面 (14.5 x 9cm) 及普通碼(17.5 x 9cm) 選擇

-12/3 起在荔枝角DEPT.辦公室以現金方式交收（需在只定時間內）

-不設其他方式收款，即場現貨現金交收

-先到先得，售完即止，不設預留

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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