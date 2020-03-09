蔡英文 : 台灣口罩生產量單日已突破 1000 萬個!

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。台灣總統蔡英文 3 月 9 日就親自視察桃園口罩工廠，並指台灣口罩生產量單日已突破 1000 萬個。

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蔡英文在參觀口罩工廠時，向採訪的媒體表示，台灣口罩生產量單日已突破 1000 萬個，相信可舒緩台灣口罩不足的問題。蔡英文亦針對「口罩2.0」政策作回應，指現時因台灣口罩產量上升，令市場口罩供應可以更彈性，並縮小供需之間的落差，讓市民更易購得口罩。她又指台灣一定可度過這場疫情，並指：「我們一起守護台灣！」

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