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【疫市營商】物業代理化身YouTuber介紹樓盤 業界：老一輩仍喜歡睇現樓

商管策略 14:19 2020/03/09

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新冠肺炎肆虐，市民減少外出消費或參觀樓盤，市況不明連帶物業交易外出亦受影響。有地產代理教前線員工化身成 YouTuber，自拍影片介紹樓盤，為客戶提供另類的睇樓方式。有業界人士指，網上睇樓方式仍要視乎個別客戶，但老一輩的客戶仍然喜歡親身睇樓。

地產代理親自操力拍攝樓盤短片

「Q房網」提供公司網上頻道，鼓勵員工拍短片真人推介樓盤，並以 VR（虛擬實境）高清拍攝「3D睇樓團」節目，跟潛在客戶分享個人經驗、分析單位賣點及講解地區特色，員工做主持儼如人氣 YouTuber。

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公司持牌地產代理透過公司的網上頻道，發放真人介紹樓盤推介短片

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業界指親身睇現樓仍有需要

物業代理化身 YouTuber？但必人人受落。北京物業負責人羅樹新認為，網上睇樓仍要視個別客戶需要和背景，如年輕客戶會比較接受VR或 YouTuber 等新穎方式。至於一些較為年長或相信風水要親到佔現場單位感受的顧客，就較為喜歡親身睇樓，Thomas 又指，要求到現樓單位的客戶比例大概佔 6 至 7 成，看不到 VR 短片睇樓成為大氣候，最多只能是輔助性質。

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Photo：Q房網

撰文 : 廖淑瑩

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