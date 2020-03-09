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【管理Tips】Home Office完結無Mood上班？ 4 招助踢走假期後症候群

商管策略 14:12 2020/03/09

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新冠肺炎肆虐，本地感染人數不斷上升，早前不少公司因應疫情而推行「在家工作」（Home Office） 。隨著政府部門陸續開始復工，私人企業跟隨政府做法，結束近 1 個多月的「在家工作」模式。對於打工仔來說，回到辦公室工作可能會不習慣，甚至出現類似「假期後症候群」（post-vacation blues）症狀。

認識「假期後症候群」

「假期後症候群」通常出現於較長時間假期後，主要徵狀包括疲倦、生理時鐘紊亂、昏昏欲睡或者失眠；還有暴飲暴食引致胃口欠佳，精神難以集中，不正常的肌肉酸痛或心率過快，可以致焦慮、易怒等心理反應。這些情況主要出現在學習或工作上，當身體及精神狀態長期處於高度緊張狀態時，在假期結束後，會因為在期間過度放鬆，而有機會出現「假期後症候群」。

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要避免「假期後症候群」，可以從以下 4 個方法著手：

（1）重整生活規律

由於在家工作可以毋須晨早起床，打工仔可能會習慣比平日較晚的時間才休息，導致生理時鐘紊亂。到需要回到辦公室工作時，可能會出現失眠的情況，大大影響工作效率，因此在上班前一晚不應玩樂或通宵，調節好上班的作息時間，慢慢適應。

在上班前一晚不應玩樂或通宵，調節好上班的作息時間，慢慢適應

（2）製造心理緩衝

在假期完結前一晚玩個痛快，這種心態絕對是形成症候群的主因！打工仔應在假日初期進行最興奮、最動態的活動，最後幾天最好進行較靜態的活動，例如與朋友短聚、閱讀、瑜珈等，以適應由亢奮的狀態放慢到日常生活的步伐。至於飲食也應以清淡為主，讓假期中大吃大喝慣的腸胃，好好休息。

（3）下班也要做運動

適當或紓緩的運動，可以讓懶洋洋的身體從休假中再次起動。建議可以作丹田呼吸，又稱腹式呼吸，可迅速恢復精神狀態。在上班前及下班後可選擇快走或慢跑等運動，讓人精神爽利、增強體力，需要時可伴以茶類及咖啡等飲料來提神，享受新一天開始。

在上班前及下班後可選擇快走或慢跑等運動

（4）計劃下一個假期

如果對剛過去的假期念念不忘，可以再計劃下一個悠長假期，例如數星期後再放假，可以令自己更有動力工作。此外，盡量申請短假期，比長假期更好，可以令放假後的工作不易脫軌。

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Photo：pixabay

撰文 : 廖淑瑩

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