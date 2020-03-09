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【新冠肺炎】Oxyair Mask HK 目標 4 月份出售 ASTM Level 2 級口罩

業界頭條 12:28 2020/03/09

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ezone.hk 早前 報道，本地口罩生產商 Oxyair Mask HK 在 Facebook 開設專頁，表示即將會有港產口罩提供。而品牌也多出 Facebook 帖提及有關口罩出售的詳情，就是視 4 月能出售口罩為目標，且會預計 5 月售賣兒童口罩，不論大人小朋友都能受惠。

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Oxyair Mask HK 在其 Facebook 專頁除了公布出售口罩的時間表外，也提及產品會採用獨立包裝，希望可達 ASTM Level 2 及 EN14683 Type II 級別，並待品質檢驗完成後才會開售。現時 Oxyair Mask HK 已在無塵間內設立兩條全自動生產線，以及兩條全自動獨立包裝線，而無塵間是可以容納 3 條生產線設計而建造出來的，有見及此，品牌同時也開始招聘文員、會計、跟單員、全職機械操作員、全職機械技術維修員及包裝員等多個職位。

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撰文 : 蘇家華

疫情 口罩 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎

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