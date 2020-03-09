【新冠肺炎】Oxyair Mask HK 目標 4 月份出售 ASTM Level 2 級口罩

ezone.hk 早前 報道，本地口罩生產商 Oxyair Mask HK 在 Facebook 開設專頁，表示即將會有港產口罩提供。而品牌也多出 Facebook 帖提及有關口罩出售的詳情，就是視 4 月能出售口罩為目標，且會預計 5 月售賣兒童口罩，不論大人小朋友都能受惠。

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

Oxyair Mask HK 在其 Facebook 專頁除了公布出售口罩的時間表外，也提及產品會採用獨立包裝，希望可達 ASTM Level 2 及 EN14683 Type II 級別，並待品質檢驗完成後才會開售。現時 Oxyair Mask HK 已在無塵間內設立兩條全自動生產線，以及兩條全自動獨立包裝線，而無塵間是可以容納 3 條生產線設計而建造出來的，有見及此，品牌同時也開始招聘文員、會計、跟單員、全職機械操作員、全職機械技術維修員及包裝員等多個職位。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】