【疫市營商】瀕倒閉內地口罩公司浴火重生 17萬滯銷口罩瞬即沽清

新冠肺炎肆虐，在人人搶購口罩的時候，內地一間專門生產可重用口罩的公司竟然能在疫情下重生！廠房內 17 萬個口罩得以重見天日，而公司 1 日內定單更增加過千倍，在 3 日內並共售出超過 5 萬個口罩，數量比起公司過去 4 年賣得更多。

滯銷口罩成市民「救命符」



「小為」口罩公司早已在今年 1 月倒閉，當時公司更負債 210 萬元人民幣，而且在 4 年間公司更虧損 753 萬元人民幣，加上當時倉庫還有 17 萬個口罩滯銷。但在 4 日後，公司竟因為新冠肺炎而重生。公司在京東開設的網店，一日就接到數以千計定單，短短 3 日公司更售出 54,000 個口罩，比過去 4 年賣得更多。公司出產的口罩主要是防霧霾、防病毒，加上材質特殊，因此售價亦比一般口罩高。口罩剛推出時，不少買家認為口罩售價太高，即使公司在網上進行推廣，仍乏人問津。

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公司親向每位質疑客戶解釋



在新冠肺炎疫情下，售賣貴價口罩少不了被外界批評是「發國難財」、質疑口罩的功能，但「小為」口罩決定向每位質疑的客戶打電話解釋，同時在網店發出客服通知，附上公司的電郵地址，希望顧客把投訴、反饋透過電郵向公司反映。「小為」口罩公司因疫情而重生，公司的納米口罩受到外界關注，創辦人決定將公司的辦公室改造成生產、研發為主口罩廠，研發高端醫用口罩。

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Photo：京東、小為口罩