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【疫情復工】Lunch time 做孤獨精 反而令工作效率提升?

商管策略 11:42 2020/03/09

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新冠肺炎疫情稍緩，香港公司陸續復工，於是又要面對同一問題：何處午餐和跟哪些同事午餐。對打工仔來說，Lunch time 絕對是不可缺少。除了可以為身體補充體力外，亦可以跟同事一起吃午餐，放鬆心情和他們聊天，增進彼此的友誼。但有研究指，一個人食 Lunch，可以放鬆心情，提高工作效率。

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獨自吃午餐專心思考

多倫多大學商科學院早前的報告指出，一個人吃午餐是最輕鬆，但那些選擇在用餐期間工作或進行社交活動的員工來說則較為疲勞。至於消耗最多體力的，是那些被迫跟團隊午餐的人。對他們來說，與團隊一同午膳只會增加工作壓力，自己一個人吃午餐毋須 social，反而能放鬆心情，回一回氣下午「搏殺」。

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好好吃午餐提高工作效率

對於「一分鐘幾百萬上落」的金融界才俊來說，午膳時間何其珍貴，每日有半小時的時間吃午飯已經「謝天謝地」，但忙碌的時候需要在公司一邊工作，一邊吃輕便的午餐。午餐對打工仔十分重要，長期不吃午餐會令健康出問題，如：胃痛、頭暈、精神不能集中等。即使午膳的時間不多，但對打工仔來說是工作中的休息時間，一個人專心吃午餐可以令你保持集中力，提高工作效率。

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撰文 : 廖淑瑩

行政管理 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎

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