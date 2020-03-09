【附派發詳情】同路孵化器捐出 20 萬個口罩! youduud 免費派 1 萬個口罩給醫護人員

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。youduud 在 FB 表示，「同路孵化器」早前總共會向社會捐出 20 萬個口罩，早前已將 10 萬個口罩轉交東華三院屬下 5 間醫院免費派發，另外 10 萬個會在社區網絡派發。今次又會透過 youduud，免費派發第一批共 1 萬個口罩給醫護人員！

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youduud 表示，知道醫護人員因工作時間限制，無時間撲口罩，所以只限醫護人員兌換的活動。

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預先登記方法

youduud app 提供的「預先登記」醫護專屬口罩蛋 會於 3 月 9 日正式開放兌換

1. 請醫護人員下載 youduud app 登記成為會員

2. 於2020年3月9日 在youduud app 兌換『「預先登記」醫護專屬口罩蛋 』(注意：請於蛋內查閱口罩規格及領取時間和地點)

3.youduud 會發送 sms 通知，收到 sms 的醫護人員請按sms內的互聯網連結並上傳醫護證以確認醫護身份

4.確認資料而成功獲得『 醫護專屬口罩蛋 』的醫護人員將會在『「預先登記」醫護專屬口罩蛋 』兌換限期結束後再收到第2個sms通知

5.成功獲得『 醫護專屬口罩蛋 』的醫護人員需按蛋內的指定時間，親身到據點憑youduud app免費索取口罩一盒

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其他注意事項

-領取『「預先登記」醫護專屬口罩蛋 』前，必須確認能按口罩蛋內的適用日子和時間到據點免費索取口罩

-成功獲得『 醫護專屬口罩蛋 』的醫護人員請親身帶備身份證、醫護人員證明和youduud app並需現場使用(注意不接受截圖兌換使用)

數量：200 隻『 醫護專屬口罩蛋 』(共10,000個口罩)

取貨地點：請於『 醫護專屬口罩蛋 』內查閱

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

▲ 馬鴻銘主席捐資 200 萬港元採購防疫物資

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