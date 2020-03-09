租鋪口罩已全數寄到客戶手上 有盒版將 3 月中出貨!

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。租鋪早前在印度承包了 2 條口罩生產線，為港人推出口罩品牌香城口罩。早前無盒版口罩已到港，並開始寄出到客戶手上。

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租鋪在 FB 表示，無盒版口罩已全數出貨，並用順豐客寄到客人手上。店方又透露，有盒版租鋪口罩會照原定計劃 3 月中出貨，有興趣的用戶可以留意店方最新公告！

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▲ 租鋪口罩已全數寄到客戶手上

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▲ 有盒版將 3 月中出貨!

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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