【附直購連結】Big Big Shop 開賣秘魯 BFE ≥ 98% 口罩! 售 $200盒/50個

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。今次Big Big Shop在 FB 表示， 預售秘魯 BFE ≥ 98% 口罩 。

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店方表示，新一批秘魯口罩 3 月 9 日下午 3 點上架開售！50 個一個盒，售 $200 發售。

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開售詳情

📍日期：3月9日(星期一)

📍時間：下午3點

📍數量：300盒

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口罩詳情

-R＆G是秘魯一家專門為工業和醫院生產安全和衛生服裝的公司，於2009年10月開始運營。

-高抵抗細菌過濾 BFE ≥ 98%

-無玻璃纖維濾料

-符合人體工程學的彈性夾緊整個鼻部，增塑且柔軟

-口罩物料以不織布為面層，聚丙烯熔噴布濾層 (過濾層) 以及無紡布裏層構成

-根據ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015 生產

-通過Nelson Laboratories 美國認可[ASTM F2101-14]測試及歐洲口罩標準 [EN14683:2014] 測試

-秘魯牌子，秘魯製造

-非獨立包裝

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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