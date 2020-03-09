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【附直購連結】Big Big Shop 開賣秘魯 BFE ≥ 98% 口罩! 售 $200盒/50個

業界頭條 00:25 2020/03/09

分享：

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。今次Big Big Shop在 FB 表示， 預售秘魯 BFE ≥ 98% 口罩 。

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店方表示，新一批秘魯口罩 3 月 9 日下午 3 點上架開售！50 個一個盒，售 $200 發售。 

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【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七

開售詳情 
📍日期：3月9日(星期一)
📍時間：下午3點
📍數量：300盒

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

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 口罩詳情

-R＆G是秘魯一家專門為工業和醫院生產安全和衛生服裝的公司，於2009年10月開始運營。
-高抵抗細菌過濾  BFE ≥ 98%
-無玻璃纖維濾料
-符合人體工程學的彈性夾緊整個鼻部，增塑且柔軟
-口罩物料以不織布為面層，聚丙烯熔噴布濾層 (過濾層) 以及無紡布裏層構成
-根據ISO 13485:2016 and ISO 9001:2015 生產
-通過Nelson Laboratories 美國認可[ASTM F2101-14]測試及歐洲口罩標準 [EN14683:2014] 測試
-秘魯牌子，秘魯製造
-非獨立包裝

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝 

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：即日最新口罩良心價＋市價＋黑店價 買家避免買炒價貴貨<<<唔想買貴口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
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撰文 : 張文啟

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疫情 口罩 秘魯 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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