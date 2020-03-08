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醫護商售德國Level 2醫護級口罩 $250/50個

行內熱話 18:21 2020/03/08

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。今次關愛醫護 V-Care在 FB 表示， 預售德國Level 2醫護級口罩 。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

醫護零售商關愛醫護 V-Care 表示，終於搵到更高質素嘅德國醫護級口罩貨源，口罩詳情如下:

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七

-德國名牌Lohmann & Rauscher
-泰國廠製造
-歐盟標準 EN14683 Type II，達到 ASTM Level 2
-售價$250/一盒
-每盒口罩有50個，非獨立包裝
-預計3月27日左右到貨
-此為預購產品, 數量有限,售完即止

【相關文章】鞋店成本價發售美製Level 1口罩現貨到 只售 $120/盒 (50個)

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訂購方法按此<<<<<

地址:香港九龍油麻地窩打老道39A 翠園大廈11號舖

 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 張文啟

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