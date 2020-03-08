醫護商售德國Level 2醫護級口罩 $250/50個

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令其售價急升 。今次關愛醫護 V-Care在 FB 表示， 預售德國Level 2醫護級口罩 。
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醫護零售商關愛醫護 V-Care 表示，終於搵到更高質素嘅德國醫護級口罩貨源，口罩詳情如下:
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-德國名牌Lohmann & Rauscher
-泰國廠製造
-歐盟標準 EN14683 Type II，達到 ASTM Level 2
-售價$250/一盒
-每盒口罩有50個，非獨立包裝
-預計3月27日左右到貨
-此為預購產品, 數量有限,售完即止
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地址:香港九龍油麻地窩打老道39A 翠園大廈11號舖
網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟