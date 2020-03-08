【突發」一田今日開店即時發售日製三次元 VFE 99% 口罩售 $99.9/盒/12個

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令並售價急升 。今次一田在 FB 表示， 今日開店後發售日本口罩。
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今次是一田（大埔/屯門/新蒲崗/北角店）今早開店時會發售口罩，每店名額不同，每人限購 3 包/盒。
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今次一田發售口罩是 KOWA 三次元口罩，分包和盒裝，每包/盒分別為 5/12 個裝，價格$49.9 至 $99.9，全日本制造，而且有齊 BFE/PFE/VFE 99% 高規格，仲有銀抗菌過濾層!
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發售詳情
-發售日期：今早開店（3月8日）
-發售地點：大埔/屯門/新蒲崗/北角
-發售時間：開店即售
9㸃開店：大埔/屯門
10點開店：新蒲崗/北角
-屯門/新蒲崗店發售名額約 560
-大埔店發售名額各約 520
-北角店女名額各約 500
-排隊情況：開店1小時前，同事會在場安排，每人限購3包/盒，先到先得。為方便顧客，會安排指定收銀機購買及付款。
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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。
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撰文 : 張文啟