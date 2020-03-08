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良心藥房防疫物資平賣益街坊! 500ml 75%消毒酒精平售$28

業界頭條 02:56 2020/03/08

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令並售價急升 。今次福港中西大藥行在 FB 表示， 500ml 75%消毒酒精到貨。

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 由於疫情問題，75%消毒酒精一度被炒貴，更有假酒精出現(詳細報道按此)。福港中西大藥行今次發售的 75%消毒酒精售價平宜，大大支 500ml 只需 $28，售價比疫情前一般藥行更平。

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 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 張文啟

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