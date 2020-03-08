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小店被大企業棄單 500ml 酒精搓手液被迫以 $39 平售!

業界頭條 02:29 2020/03/08

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新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，早前防疫物資已成市民搶購對象，一度令並售價急升，但後來因市面供應增加，令其售價下降不少。早前已有不少小店，因被買家放棄購買已降價的防疫物資，令貨物滯銷。今次香港樂高積木直銷中心就在 FB 上，道出其一個被大企業棄單的「故事」。 

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 香港樂高積木直銷中心在FB 帖文按示，早前替大企業購買一批搓手液，但因運輸問題延遲到港，所以被大企業棄單，小店購入的搓手液有二萬枝，十分慘重 ! 原文如下:

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是咁的，早前幫一間著名公司訂左批貨，因為信任而我地冇收到訂金，全球運輸機位緊拙，運費貴過貨款底下，延遲到上星期五才到香港，我地通知他們到貨了要付款，然後佢覆我地，依家週圍都有貨，你地又咁遲先到，我同第二度入左貨, 所以要唔到了 fine.......
今日公司開會，老闆爆左句，與其留係倉，不如益街坊‼️‼️
好！就蝕本價賣比有需要既人 
Dr. Fischer (70%酒精) 殺菌消毒免洗酒精搓手液
500mL $39 大枝裝冇限買 因為我哋有成二萬枝

簡單介紹下呢支嘢先 
- 含70％酒精，殺死99.9999％的細菌
- Alco凝膠無需沖水，快速有效地清潔及保護雙手
- 不含對羥基苯甲酸酯
- 獨特配方，適合不同人士在家中或辦公室使用
成份:
含70％酒精，洋甘菊，維生素原B5，蘆薈.....

 截稿前，有不少網民皆支持小店，紛紛購入產品幫手清貨。

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 購買地點門市:旺角取貨店(SweetyMagic) 銀行中心廣場2樓

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 最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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