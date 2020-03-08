【附直購網址】網購集運商發售土耳其外科口罩! 自提價 $299 盒/100 個

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。Piece Up 預告將發售土耳其口罩。

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Piece Up 本身從事網購和集運業務，為應香港口罩不足的情況，亦購入一批土耳其口罩應市。今次售賣的口罩名為 Honka Medikal Maske 外科三層立體式口罩，一盒有 100 個，貨已到港, 自提成本價 $299。口罩款式有白色。亦有小量係藍色同粉紅色。

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Honka Medikal Maske 規格如下:

- PFE (0.1 micron) 98%

- High BFE

- No glass fibres

- 3 ply

- 100pcs / box

- $299

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店方指 3 月 11 日下午 12 時便會在 Piece Up 網站發售此批口罩，按此登入購買網址。

其他事項:

- 先登記做 PieceUp 會員以便購買

- 不設積分同新會員優惠

- 每人只限購買一盒,多於一盒店方退款時會收手續費 $50。

- 歡迎網上付款

- 不設順豐派件，買家需親臨葵興自提點取貨

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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