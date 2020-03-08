【附購買連結】網店發售多款印尼口罩現貨! 印尼口罩平售$115盒/50個起

新冠肺炎 (武漢肺炎)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。蟹貨倉有售印尼口罩。

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蟹貨倉現正發售印尼口罩現貨，包括 Neo 橙盒 50 個盒裝和 Solamask 三層外科口罩 50 個盒裝。

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當中 Neo 橙盒 50 個盒裝的售價僅 $115，但注意它的口罩不是獨立包裝和採用掛頭式口罩（有別於掛耳式）。加上良心店主指口罩較薄物，可能為 2 層設計，叫買家考慮清楚才購買。購買連結。

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另一款 Solamask 三層外科口罩 50 個盒裝則售$179.00，店方指能過濾 99% 2.8 μm（微米）的微粒 （過濾率等同 BFE ），採用三層結構。但注意為綁帶式和口罩非獨立包裝。購買連結。

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蟹貨倉地址: 觀塘興業街31號興業中心2樓A室(名創工作室)20號

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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