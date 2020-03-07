【附直購捷徑】鞋店成本價發售美國製Level 1口罩 售 $120/盒 (50個)

新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。鞋店 Second Kill 表示，即將開賣美國口罩。

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Second Kill在 FB 表示，終於追到美國醫藥代理肯出貨 ，Medicom/Halyard 美國口罩已到港，第一批數量有 6250 個。預計月尾有第二批口罩到港，數量 4500 個左右，有消息店方會再通知。

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所售口罩詳情

-美國品牌Medicom/Halyard

-Made in USA

-ASTM Level 1

-$120/盒 (50個)

-每人限買1盒

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店方表示，將於 3 月7 日晚上 10 時放上網店購買。店方指需要輸入圖片相關密碼才可登入購買。直購網址按此。

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-每人限買一盒，不論牌子

-只接受信用卡付款

-處理訂單預計需要1個工作天，請耐心等待

-口罩不能轉售炒賣，望自律

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網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

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