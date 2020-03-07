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【附直購捷徑】鞋店成本價發售美國製Level 1口罩 售 $120/盒 (50個)

行內熱話 15:38 2020/03/07

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新冠肺炎 (武漢肺炎,NCP)疫情嚴重，口罩已成市民搶購對象，市場仍有炒賣口罩的情況出現。鞋店 Second Kill 表示，即將開賣美國口罩。 

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請Bookmark

Second Kill在 FB 表示，終於追到美國醫藥代理肯出貨 ，Medicom/Halyard 美國口罩已到港，第一批數量有 6250 個。預計月尾有第二批口罩到港，數量 4500 個左右，有消息店方會再通知。

【相關文章】Colourmix 推 $54.9 換購日本白元 PM2.5 口罩 30 個盒裝

所售口罩詳情

-美國品牌Medicom/Halyard
-Made in USA
-ASTM Level 1
-$120/盒 (50個)
-每人限買1盒

【相關文章】3M Nexcare 兒童及成人外科口罩到貨! 平售 $12/5 個

店方表示，將於 3 月7 日晚上 10 時放上網店購買。店方指需要輸入圖片相關密碼才可登入購買。直購網址按此

【相關文章】 愛心網店口罩只送不賣! 送日本製 unicharm 口罩一包七個

-每人限買一盒，不論牌子
-只接受信用卡付款
-處理訂單預計需要1個工作天，請耐心等待
-口罩不能轉售炒賣，望自律

【相關文章】最齊口罩現貨購買和選購優惠報道，按此瀏覽

 網購需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險。建議面交才付款，並即場檢查口罩。

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港小店銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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